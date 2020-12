Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 12:07 Uhr

Opel will mit dem Erlass der Mehrwertsteuern Neuwagenkäufer in die Autohäuser locken.

SP-X/Rüsselsheim. Einen Rabatt in Höhe der aktuellen Mehrwertsteuer von 19 Prozent gewährt Opel allen Käufern eines sofort lieferbaren Fahrzeugs. Die Aktion soll die Wartezeit auf das Konjunkturpaket der Bundesregierung verkürzen, das am 1. Juli in Kraft treten soll. Neben dem Nachlass erhalten Käufer drei Jahre Garantie, bis zu drei Gratis-Inspektionen und eine dreijährige Mobilitätsgarantie.

Holger Holzer/SP-X