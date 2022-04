Office to go – Indi EV One

In den USA schießen neue E-Automarken wie Pilze aus dem Boden. Jüngstes Beispiel ist Indi EV, die ab 2023 dem großen Vorbild Tesla Konkurrenz machen wollen.

SP-X/New York. Independent Electric Vehicle (Indi EV) heißt eine neue E-Automarke aus den USA, die ab dem nächsten Jahr mit dem One ein erstes Modell auf den Markt bringen will. Dabei handelt es sich um einen viertürigen Pkw mit großer Heckklappe.

Zunächst soll es den One in zwei Antriebsvarianten geben. Die Einstiegsversion mit 205 kW/279 PS starkem Heckantrieb sprintet in unter sieben Sekunden auf 100 km/h, dank eines im Fahrzeugboden integrierten 75-kWh-Akkus soll die Reichweite 370 Kilometer betragen. Alternativ ist eine zweimotorige Allradvariante mit 349 kW/475 PS, 95-kWh-Batterie und bis zu 480 Kilometer Reichweite geplant. Als Nettopreise für die USA werden umgerechnet rund 42.000 beziehungsweise 64.000 Euro aufgerufen.

Die teure Version soll über einen leistungsstarken Rechner verfügen, der sich für die Betriebssysteme Windows und Android und im Zusammenspiel mit mobiler Netzanbindung als Basis für Entertainment- und Office-Anwendungen eignet.

Mario Hommen/SP-X