Die Luft in den Städten wird sauberer. Die Zahl der Stickoxid-Brennpunkte in Deutschland hat sich zuletzt weiter reduziert.

SP-X/Dessau-Roßlau. Die Stickoxid-Belastung in deutschen Städten ist 2020 weiter zurückgegangen. Laut den nun veröffentlichten endgültigen Zahlen des Umweltbundesamts (UBA) wurde der Jahresmittel-Grenzwert für den Schadstoff nur in sechs Städten überschritten. 2019 waren es noch 25 Kommunen, 2018 sogar 57. Zu hoch sind die Konzentrationen des Gases weiterhin in München, Ludwigsburg, Limburg, Stuttgart, Darmstadt und Hamburg. Hauptquelle der Stickoxide in Städten ist der Straßenverkehr, vor allem durch Diesel-Motoren.

Als Gründe für den Rückgang nennt das UBA neben Softwareupdates und der Verjüngung der Fahrzeugflotte lokale Maßnahmen wie zum Beispiel Tempolimits, Fahrverbote oder den Einsatz schadstoffärmerer Busse. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben nur in geringem Maße zum Rückgang beigetragen, ihr Einfluss lag im Mittel in etwa bei einem Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft oder darunter. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Dirk Schwarz/SP-X