SP-X/Friedberg. Mehr als sieben Jahre hatten Kunden des Mitsubishi Space Star die Wahl zwischen zwei Benzinern mit 1,0 oder 1,2 Liter Hubraum und zwischen 52 kW/71 PS oder 59 kW/80 PS. Mittlerweile gibt es nur noch einen für die Abgasnorm Euro 6d-final ertüchtigten 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit aber lediglich 52 kW/71 PS.

Mit der neuen Motorvariante benötigt der Space Star in Kombination mit Fünfgang-Handschaltgetriebe aus dem Stand 14,1 Sekunden, um auf 100 km/h zu kommen, maximal sind 167 km/h drin. Mit CVT-Getriebe ist sind es 15,8 Sekunden und 163 km/h. Der Verbrauch liegt in beiden Fällen um 4,5 Liter. Zum Vergleich: Der bisherige 1.0er brauchte 16,7 Sekunden, erreichte maximal 172 km/h, während der ausgemusterte 1.2er Tempo 180 schaffte und den Standardsprint in 12,7 Sekunden absolvierte.

Wie bisher bleibt der Space Star 1.2 mit knapp über 9.700 Euro (Sondermodell „Spirit“) ein vergleichsweises günstiges Angebot. Er bietet unter anderem Audiosystem, Klimaanlage, Freisprechanlage sowie Licht- und Regensensor. Das CVT-Getriebe ist allein in Kombination mit dem höchsten Ausstattungsniveau „Top“ zum Preis von rund 18.500 Euro verfügbar.

Mario Hommen/SP-X