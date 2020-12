Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 15:07 Uhr

Die Zukunft des Vans ist der Crossover. Auch Kia setzt bei der Neuauflage des Carnival auf SUV-Stilelemente. In Deutschland wird man die allerdings kaum zu sehen bekommen.

SP-X/Seoul. Kia geht mit der Mode und macht aus dem Van Carnival einen Crossover. Die vierte Generation des Familienautos verabschiedet sich endgültig von der klassentypischen Monocab-Bauweise und kommt nach Hersteller-Duktus als kantiges „Grand Utility Vehicle“ daher. Der 5,16 Meter lange Achtsitzer mit elektrischen Schiebetüren und ausschließlich konventionellen Motoren startet im Herbst zunächst auf dem südkoreanischen Heimatmarkt, weitere Länder kommen in den nächsten Monaten dazu. Nach Europa wird er es jedoch erneut nicht schaffen.

Schon die 2014 gestartete Generation drei war hierzulande nicht mehr zu haben. Mangels Nachfrage. Denn die großformatigen Familienmobile sind vor allem in Asien und den USA gefragt, während hierzulande eher Kleinbusse und Hochdachkombis den Transport größerer Gruppen übernehmen. Gestartet war der Carnival in Europa 1998 als klassischer siebensitziger Van mit familienfreundlichem Preisniveau. Allerdings spielt auch dieses Segment heutzutage kaum noch eine Rolle, so dass sich viele Anbieter bereits zurückgezogen haben. Die übrig gebliebenen Modelle – wie der Renault Espace – setzen wie Kia auf Crossover-Styling.

Holger Holzer/SP-X