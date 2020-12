Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 15:07 Uhr

SP-X/Stuttgart. Zum Juli führt Mercedes speziell für das Elektro-SUV EQC ein neues Abo-Angebot ein. Wer sich nicht langfristig an den neu mindestens 71.000 Euro teuren Stromer binden will, kann ihn zum Preis von rund 800 Euro brutto im Monat mieten. Die reguläre Abo-Laufzeit erstreckt sich über 24 Monate. Innerhalb der dreimonatigen Kündigungsfrist ist auch ein vorzeitiger Ausstieg möglich. Im Basismietpreis sind 1.250 Kilometer Fahrleistung pro Monat inkludiert, was einer Jahreslaufleistung von 15.000 Kilometern entspricht. Gegen Aufpreis sind auch Mehrkilometer möglich. In der Miete sind Versicherung und Steuern enthalten. Zu Beginn des Abos stellt Mercedes eine einmalige Startgebühr von 400 Euro in Rechnung.

Mario Hommen/SP-X