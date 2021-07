Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 18:10 Uhr

Kommt noch im Juni

Neuer Nissan Qashqai kostet ab 25 790 Euro

Nissan erneuert sein wichtigstes Modell und bringt jetzt die dritte Generation des Qashqai in den Handel. Das SUV gewinnt an Platz und an Intelligenz. Beim Antrieb zählt Elektrifizierung.