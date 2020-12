Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 17:07 Uhr

SP-X/Seoul. Der neue Genesis G80 steht in den Startlöchern. Die Hyundai-Edelmarke bringt die Mittelklasse-Limousine Ende März in Korea auf den Markt, ein Start in Europa dürfte frühestens Mitte des Jahres erfolgen. Die im Wettbewerb zu Audi A6, 5er BMW oder Mercedes E-Klasse antretende Limousine übernimmt die Formensprache, die bereits das SUV GV80 sowie das aufgefrischte Oberklassenmodell G90 vorgegebenen haben. Dazu zählen unter anderem eine ausdruckstarke Front mit dem großen Wabengrill sowie die „Zwei-Linien“-Signatur, die sich bei der Scheinwerferanordnung und am Fahrzeug entlang verlaufenden Charakterlinien zeigen. Im Innenraum gibt es klassenüblichen Luxus mit Leder und Holzintarsien, ein 14,5-Zoll-Touchscreen-Display dominiert die Armaturentafel. Für den Vortrieb kommen Vier-, Sechs- und Achtzylindermotoren in Betracht. Preislich dürfte die Limousine in Deutschland bei rund 50.000 Euro starten.

Elfriede Munsch/SP-X