Neuer Bentley Bentayga ab 182 004 Euro

Bad Homburg (dpa/tmn) – Bentley bringt seinen überarbeiteten Bentayga zu Preisen ab 182 004 Euro zu den Händlern. Käuferinnen und Käufer erwartet für diese stolze Summe ein gründlich aufgefrischtes Design und ein deutlich modernisiertes Interieur mit aktualisiertem Infotainment. Unter der Haube gibt es dagegen wenig Neues.

Die Modellpflege erkennt man dem Hersteller zufolge von außen an einem größeren, steiler gestellten Grill sowie an einer neuen Heckgestaltung mit ovalen Rückleuchten in der Kofferraumklappe und Kennzeichen im Stoßfänger.

Mehr Farben und Furniere

Innen gibt es neue Sitze, die im Fond bis zu zehn Zentimeter mehr Beinfreiheit bieten, ein umgestaltetes Cockpit mit digitalen Anzeigen sowie ein Infotainment-System mit Mobilfunk-Anbindung und drahtloser Smartphone-Integration. Außerdem haben die Briten die Auswahl an Farben und Furnieren erweitert.



Hinter dem riesigen Grill grummelt zunächst ausschließlich der vier Liter große V8-Motor, der nahezu unverändert in die zweite Halbzeit geht. Er leistet 404 kW/550 PS und beschleunigt den über zwei Tonnen schweren Luxusliner mit maximal 770 Nm in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 290 km/h und der Verbrauch bei 11,6 Litern (CO2-Ausstoß 265 g/km).

CO2-Aus für den Zwölfzylinder



Als zweite Motorvariante folgt später ein Plug-in-Hybrid mit V6-Benziner und Pufferbatterie. Der bislang angebotene W12-Zwölfzylinder reißt dagegen die gesetzlichen CO2-Vorgaben in der Europäischen Union und wird nur noch auf Exportmärkten angeboten.

