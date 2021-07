Pilotanlage in Heiligenhafen

Neuer Autobahn-Rastplatz bietet Urlaubern mehr Komfort

E-Ladesäulen, Frischwasser, mehr Erholungsmöglichkeiten und WLAN: Auch so können Rastplätze an den Autobahnen aussehen. Die Verkehrsminister Scheuer und Buchholz weihen an der A1 bei Heiligenhafen eine Pilotanlage ein. Sie soll Vorbild sein.