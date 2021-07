Neue Hypercar-Allianz – Bugatti-Rimac

SP-X/Molsheim. Volkswagen verkauft die Mehrheit am Supersportwagen-Hersteller Bugatti an den kroatischen E-Auto-Bauer Rimac. Dieser hält damit künftig 55 Prozent der Anteile an der französischen Marke, der Rest geht an Porsche, die bereits zuvor mit 24 Prozent Miteigentümer waren. Der VW-Konzern bleibt also mittelbar an Bugatti beteiligt.

Das neue Unternehmen Bugatti-Rimac soll die Hypercar-Erfahrung der Franzosen mit dem Elektro-Know-How der Kroaten bündeln. Beide Marken bauen zunächst ihre Modelle weiter, den Supersportwagen Bugatti Chiron sowie den E-Boliden Rimac Nevera. Für die weitere Zukunft sind gemeinsam entwickelte Bugatti-Modelle gedacht, dann sicherlich mit E-Antrieb. Produziert werden sollen die Luxusautos weiterhin in der Bugatti-Manufaktur im französischen Molsheim.

Holger Holzer/SP-X