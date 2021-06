SP-X/Offenbach. Honda bringt im Herbst 2022 die elfte Generation seines Kompaktmodells Civic nach Deutschland. Bei Antrieb des Fünftürers setzen die Japaner ausschließlich auf die aus dem Kleinwagen Jazz sowie den SUVs HR-V und CR-V bekannte Hybridtechnik, bei der der Verbrennungsmotor in erster Linie als Stromquelle für den E-Antrieb fungiert. Optisch orientiert sich die Neuauflage an dem in Generation zehn eingeführten Stil mit langer Motorhaube und coupéhafter Dachlinie.

In den USA hat der neue Civic bereits Premiere gefeiert, allerdings als viertürige Limousine. Dort lässt sich auch bereits das neue Cockpit-Design erkennen, das auf einen klareren und weniger zerklüfteten Stil setzt als bislang. Keine Rolle für Europa werden die beiden in Übersee angebotenen Benziner mit bis zu 132 kW/180 PS spielen, allerdings könnte es eine Chance für die wieder neu aufgelegte Sportvariante „Type R“ mit über 300 PS geben.

Während das US-Modell auch vor Ort gefertigt wird, dürften die Autos für Europa nach dem Aus des englischen Werks künftig direkt aus Japan kommen. Preise sind noch nicht bekannt, die aktuelle Generation startet bei 21.300 Euro.

Holger Holzer/SP-X