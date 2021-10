Neue Ausstattungsvariante mit viel Schwarz – Honda Jazz

Mit schwarzen Anbauteilen fährt der Honda Jazz in einer neuen Ausstattungslinie vor. Viel Komfort gibt es sowieso.

SP-X/Frankfurt. Honda erweitert das Ausstattungsangebot des Kleinwagens Jazz nach oben. Das neue Top-Komfortniveau „Executive Style“ baut auf der Version „Executive“ auf und wartet unter anderem mit in Schwarz gehaltenen Seitenleisten und Außenspiegelkappen sowie mit schwarzem Heckspoiler und speziellen 16-Zöllern auf. Der Aufpreis zu „Executive“ beträgt 1.600 Euro, so dass die höchste Ausstattungslinie ab 27.200 Euro startet. An Bord sind zudem die von „Executive“ bekannten Ausstattungsdetails wie Navigation, schlüsselloser Zugang, Rückfahrkamera und ein Toter-Winkel-Assistent.

Elfriede Munsch/SP-X