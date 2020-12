Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 16:07 Uhr

SP-X/Brühl. Zum Modelljahr 2021 strukturiert Nissan die Ausstattungslinien des Micra neu. Das bisherige Sondermodell N-Sport wird nun Bestandteil des regulären Angebots des japanischen Kleinwagens. Der ist jetzt außerdem im Komfortniveau N-Design erhältlich. Die bekannten Linien Visia, Acenta und Tekna bleiben bestehen, N-Connecta fällt aus dem Programm. Hinzu kommt noch das bekannte Sondermodell N-Way. Der 1,0-Liter-Turbo erfüllt nun die Abgasnorm Euro 6d und kommt auf 68 kW/92 PS, die Variante mit 86 kW/117 PS wird nicht länger angeboten.

Bei N-Design (ab rund 19.100 Euro) gehören unter anderem 16 Zöller, Rückfahrkamera, Nebelscheinwerfer und Türinnenverkleidungen in Kunstleder zum Serienumfang. Zur Individualisierung lassen sich Front und Heck mit Dekorelemente wahlweise in Schwarz oder Chrom verzieren. N-Sport (ab rund 20.300 Euro) bietet unter anderem 17-Zöller, LED-Scheinwerfer, Alcantara-Sitze, Sportlenkrad und Klimaautomatik. Schwarze Seitenleisten und Außenspiegelkappen sowie Stylingelemente an Front und Heck sollen für einen sportiven Auftritt sorgen. Die Basisversion Visia startet ab rund 13.350 Euro. Eine Klimaanlage ist ab Visia Plus (ab rund 15.900 Euro) Bestandteil des Serienumfangs.

Elfriede Munsch/SP-X