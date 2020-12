Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 15:07 Uhr

SP-X/Franklin. Nissans Einstiegs-Sportwagen 370Z erhält einen Nachfolger. Einen ersten Blick auf das Coupé hat der japanische Autohersteller nun in einem PR-Video gewährt, das die künftige US-Modellpalette der Marke präsentiert. Optisch orientiert sich der Neue mit einer flachen Schnauze und runden Scheinwerfern am Urmodell 240Z von 1969. Für den Antrieb dürfte erneut ein V6-Benziner, diesmal mit Turboaufladung und deutlich mehr Leistung als den aktuellen 253 kW/344 PS zum Einsatz kommen. Die Markteinführung könnte in den USA 2021 erfolgen, ein Start in Deutschland scheint ebenfalls möglich.

Die Z-Modelle haben bei Nissan eine lange Tradition und eine große Fan-Basis, die nicht zuletzt die vergleichsweise günstigen Preise schätzt. Das aktuelle Modell, der 370Z, ist bereits seit Frühjahr 2009 in Deutschland auf dem Markt, das letzte Lifting gab es im Herbst 2017. Zuletzt schien es aufgrund der langen Bauzeit unsicher, ob ein Nachfolger kommt. Und, ob es sich weiterhin um ein Coupé handeln wird. Denn mit der IAA-Studie GripZhatte Nissan 2015 die Vision eines SUVs im Z-Stil gezeigt.

Holger Holzer/SP-X