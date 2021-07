Nach Prüfung noch teurer – Alte Bugatti mit Echtheitszertifikat

SP-X/Molsheim. Bugatti bietet Besitzern von alten Bugatti-Fahrzeugen eine Echtheitsüberprüfung ihrer Karossen an. Am Firmensitz in Molsheim wird das sogenannte „La Maison Pur Sang“-Programm absolviert. Zum Check, ob das Fahrzeug „ein Vollblut“ (pur sang) ist, gehört unter anderem eine umfangreiche Recherche seiner Historie. Diese wird mittels Archivmaterialien sowie durch Kontakte zu Clubs, Historikern und Sammlern auf der ganzen Welt durchgeführt. Bestätigt Bugatti die Authentizität des Fahrzeugs, erhält es das „La Maison Pur Sang“-Echtheitszertifikat. Besitzer eines zertifizierten Originalfahrzeugs dürften sich über eine Wertsteigerung freuen.

Elfriede Munsch/SP-X