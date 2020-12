Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 14:35 Uhr

Corona-Schutz im Auto

Mund- und Nasenschutz am Steuer absetzen

In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften soll ein Mund- und Nasenschutz die Weiterverbreitung des Coronavirus verhindern. Autofahrer am Steuer müssen ihn aber absetzen.