SP-X/Hannover. Nach dem Corona-bedingten Stopp bietet der Ridesharing-Dienst Moia ab dem 21. August wieder Fahrten in Hannover an. In Hamburg ist die VW-Tochter nach der Corona-Pause bereits seit dem 25. Mai mit ihren Fahrzeugen zurück.

In Hannover müssen Kunden zunächst mit einem reduzierten Fahrzeugangebot rechnen. Auch die Servicezeiten sind noch begrenzt und beginnen von Montag bis Samstag zunächst ab 14 Uhr. Sonn- und feiertags ist der Dienst zwischen 10 Uhr und 22 Uhr verfügbar. Sollte die Kundennachfrage mehr Fahrzeuge und längere Dienstzeiten verlangen, will das Unternehmen das Angebot anpassen. Der Fahrgastraum wird vom Fahrerbereich durch eine Folie abgetrennt. Für die Mitfahrt gilt eine Maskenpflicht. Zudem werden die Fahrzeuge in kurzfristigen Intervallen gereinigt.

Elfriede Munsch/SP-X