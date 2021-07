Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 13:07 Uhr

Der Citroen C3 zählt zu den besonders modischen Kleinwagen. Eine neue Sonderauflage will das noch einmal besonders herausstreichen.

SP-X/Rüsselsheim. Citroen legt den Kleinwagen C3 als Sondermodell “Saint James” auf. Die in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen Modemarke entwickelte Edition ist unter anderem an einem in maritimem Blau-Weiß-Rot gehaltenen Dachaufkleber und Zweifarblackierung zu erkennen. Dazu gibt es glanzgedrehte 16-Zoll-Felgen, verbreiterten Radkästen und einen farblich aufgewerteten Innenraum. Zur Ausstattung zählen LED-Scheinwerfer und Klimaautomatik. Die Preise starten bei 20.540 Euro für das Modell mit dem 81 kW/110 PS starken 1,2-Liter-Benziner mit Handschaltung. Alternativ ist ein automatisiertes Getriebe zu haben.

Sondermodell-Kooperationen mit Modemarken haben bei Citroen eine gewisse Tradition. Zuletzt legten die Franzosen unter anderem gemeinsam mit den Labeln Inès de la Fressange und Rip Curl spezielle Editionen ihrer Pkw auf.

Holger Holzer/SP-X