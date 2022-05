Moderner Klassik-Scrambler – Fahrbericht: Brixton Crossfire 500 XC

SP-X/Krems a.d. Donau. Mit nunmehr fünf Jahren Marktpräsenz läuft die österreichische Motorradmarke Brixton Motorcycles nicht mehr als unbekannter Hersteller unter dem Radar der Motorradszene. Zumal Brixton nach den Anfängen mit appetitlichen Leichtkrafträdern seit einiger Zeit im Bereich der „ausgewachsenen“ Motorräder unterwegs ist und das Angebot nach und nach erweitert. Als jüngster Neuzugang ergänzt die Crossfire 500 XC das Portfolio um einen scramblerartigen Roadster mit verfeinerter Ausstattung und markantem Auftritt, der gleich zwei Brücken schlägt: optisch diejenige zwischen klassischem Motorradbau und modernem Design, funktional die zwischen reinem Asphaltbetrieb und gelegentlichen Offroadeinsätzen.

Für die Klassik im Design sind die formschönen Kreuzspeichenräder, eine durchgehende Sitzbank und der aufsteigende Schalldämpfer zuständig, wie die gesamte Silhouette dem typischen Bild eines traditionellen Scramblers nachempfunden ist. Für den aktuellen Touch sorgen X-förmige Kanten am Kraftstofftank, das überm Hinterrad schwebende Kennzeichen sowie eine fleischige Upside-Down-Gabel. Bestes Beispiel für die Melange aus Klassik und Moderne dürfte der Rundscheinwerfer sein, der hinter einem robusten Lampengitter mit LED-Leuchtelementen einprägsam tagfahrlichtert.

Ihren Piloten empfängt die Crossfire XC mit einem geräumigen Plätzchen auf der geraden Sitzbank und aufrechter Haltung beim Griff an die breite, konische Lenkstange. Tief angebrachte Fußrasten bescheren langstreckentaugliche Kniewinkel, doch auf dem dünnen Polster dürften Mammutetappen eher die Ausnahme sein. Dafür macht die Crossfire 500 XC spontane Abstecher in das unbefestigte Geläuf rechts und links asphaltierter Pfade möglich, das verdankt sie einerseits den neuen Speichenrädern mit geländegeeignetem 19-Zoll-Vorderrad und grob profilierten Reifen, andererseits gewachsenen Federwegen von vorne 15, hinten 13 Zentimetern.

Das verschafft der XC eine athletischere Figur, die gut mit anderen Offroadbeigaben harmoniert: Schwarze Gummipads an den Tankflanken sorgen für eine griffigere Verbindung zum Motorrad beim Stehendfahren, die serienmäßig verwendeten schwarzen Sturzbügel und die Motorschutzplatte aus Edelstahl mildern die Folgen kleinerer Unachtsamkeiten im Gelände ab. Die historische Offroad-Anmutung komplettieren der hohe Kotflügel vorne samt kleinem Windschild über dem Scheinwerfer sowie ein Kühlerschutzgitter mit eingestanztem Crossfire-X, eine angedeutete Startnummerntafel und die hochgezogene Edelstahlschalldämpferanlage.

Aus dieser pufft die Kraftquelle aus, ein Reihenzweizylinder mit 486 Kubikzentimeter Hubraum. Dieser ist maßgeschneidert für den A2-Führerschein mit seiner Maximalleistung von 48 PS und einem Drehmoment von 43 Newtonmetern. Ein Druck aufs Knöpfchen bringt Leben in die Kraftquelle, die sich sofort mit einer sonoren, kräftigen Auspuffnote ins Gehör spielt. Einmal in Fahrt, ändert sich die Akustik hin zu einem blubbernden Sound, eindrücklich aber dezent.

Die leichtgängige Kupplung hilft über das nicht immer geschmeidig agierende Sechsganggetriebe hinweg, so dass die Brixton mühelos auf ihre Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h kommt. Doch der flüssigkeitsgekühlte Antrieb zeigt sich weiterentwickelt und verfeinert, nimmt auch unterhalb 2.000 Touren ohne unwillig zu werden das Gas an und zieht sauber durchs breite Drehzahlband nach oben. Seine Kraft liefert der Twin entsprechend des am Gasgriff verlangten Vortriebs ab, exakt dosierbar beschleunigt die Crossfire, wie man es von einem 48-PS-Motorrad erwarten kann.

Und bietet dabei einen Fahrgenuss, der demjenigen deutlich größerer und teurerer Motorräder durchaus ebenbürtig ist. Ungeachtet der längeren Federwege braust das 195 Kilo leichte Gefährt flink durchs Kurvenrevier, lässt sich ohne größere Mühe von einer Schräglage in die nächste bitten und bleibt dabei stets hinreichend stabil. Die schluckfreudigen KYB-Federelemente besorgen Komfort und Präzision gleichermaßen, während die grobstolligen Pirelli Scorpion Rally STR einen famosen Auftritt hinlegen mit erstaunlichem Grip und hoher Neutralität.

Wer’s engagierter treiben möchte, kann zudem Justierungen an der voll einstellbaren Upside-Down-Gabel vornehmen, das Zentralfederbein lässt sich in Vorspannung und Zugstufe anpassen. Dazu passen die einsteigergerechten Verzögerungsorgane eher weniger – die Vierkolben-Radialzange im Vorderrad wie der Schwimmsattel hinten verlangen viel Handkraft bei zaghaftem erstem Zupacken. So bekommt das ABS nur in besonderen Extremfällen etwas zu tun.

Die Crossfire XC kommt ohne elektronische Spielereien aus, was jedoch kein Nachteil ist: Sie bietet Motorradfahren pur in einer sehr ansehnlichen Verpackung, die bis in kleine Details hinein tadellos verarbeitet ist. So zeigt das moderne LCD-Rundinstrument alle wichtigen Fahrinfos an und außerdem den eingelegten Gang. Dank kostengünstiger Fertigung in China kommt die Brixton für 7.000 Euro und damit mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis unters fahrende Volk.

Technische Daten und Ausstattung – Brixton Crossfire 500 XC

Motor: Flüssigkeitsgekühlter Reihen-Zweizylindermotor, 486 ccm Hubraum, 35 kW (48 PS) bei 8.500/min, max. Drehmoment 43 Nm bei 6.750 U/min; vier Ventile/Zylinder, dohc, eine Ausgleichswelle, Einspritzung, Sechsganggetriebe, Kette

Fahrwerk: Stahlrohrrahmen; 4,1 cm USD-Telegabel vorne (Zug-, Druckstufendämpfung und Federvorspannung einstellbar), 15 cm Federweg; Stahl-Zweiarmschwinge hinten, Zentralfederbein (Vorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar), 13 cm Federweg; Drahtspeichenräder; Reifen 110/80-19 (vorne) und 150/60-17 (hinten). 32 cm Einscheibenbremse vorne, 24 cm Einscheibenbremse hinten

Assistenzsysteme: ABS

Maße und Gewichte: Radstand 1,416 m, Sitzhöhe 83,9 cm, Gewicht fahrfertig 195 kg, Zuladung 160 kg; Tankinhalt 13,5 l

Fahrleistungen und Verbrauch (Herstellerangaben): Höchstgeschwindigkeit 160 km/h, 4,0 l/100 km

Preis: 6.999 Euro

Thilo Kozik/SP-X