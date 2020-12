Archivierter Artikel vom 22.07.2020, 11:07 Uhr

Das Flugaufkommen ist im Frühjahr in Deutschland drastisch zurückgegangen. Doch die Krise hat vor allem den Passagierverkehr und nur in moderatem Umfang den Frachtverkehr getroffen.

SP-X/Wiesbaden. Während in den Lockdown-Monaten März bis Mai das Passagieraufkommen an deutschen Flughäfen massiv eingebrochen ist, verzeichnete der Luftfrachtverkehr parallel einen vergleichsweise moderaten Rückgang. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) meldet, hat sich in den Krisenmonaten die Zahl der Passagiere um 87,4 Prozent verringert, der Luftfrachtverkehr ist jedoch nur um 12,1 Prozent geschrumpft. Wurden zwischen März und Mai 2019 noch 1,2 Millionen Tonnen Luftfracht an deutschen Flughäfen bewegt, waren es ein Jahr später 1,1 Millionen Tonnen.

In der Frachtvolumen-Statistik wird auch die Beiladung bei Passagierflugzeugen berücksichtigt, die sich aufgrund des stark rückläufigen Passagierverkehrs um 90.000 Tonnen beziehungsweise 71,3 Prozent verringerte. Die Beförderung über reine Frachtflüge ist im gleichen Zeitraum hingegen um 7,9 Prozent auf 1 Million Tonnen gestiegen.

Mario Hommen/SP-X