SP-X/Gaydon/Großbritannien. Jaguar hat einen neuen Langstrecken-Rennwagen mit Elektroantrieb namens Vision Gran Turismo SV entwickelt. Der als lebensgroße Designstudie angefertigte Stark-Stromer wird allerdings nie auf realen Rundkursen, sondern ausschließlich in der Playstation-Rennsimulation „Gran Turismo“ zum Einsatz kommen. Nach dem Vision GT Coupé aus dem Jahr 2019 ist das der zweite Spielkonsolen-Stromrenner der Briten.

Damit der neue Vision GT SV in der virtuellen Rennwelt mithalten kann, hat ihm Jaguar ein aufwendiges aerodynamisches Design mit einem besonders langgestreckten Heck verpasst. Entsprechend misst der Einsitzer stolze 5,54 Meter in der Länge. Jenseits der 300 km/h soll so der Anpressdruck gut eine halbe Tonne erreichen. Außerdem wurde die Karosserie mit dem Einsatz von Verbundmaterialien auf wenig Gewicht getrimmt.

Unter der Leichtbauhaut der Wildkatze steckt ein viermotoriger E-Antrieb, der 1.400 kW/1.903 PS und 3.360 Newtonmeter quasi aus dem Stand bereitstellen kann. Dank Allradantrieb und Torque Vectoring soll die 100er-Marke nach nur 1,65 Sekunden fallen, maximal sind 410 km/h möglich – bei dann 40.000 Motorumdrehungen. Erleben kann man den außergewöhnlich futuristischen Klang der extrem hochdrehenden Motoren allerdings erst nächstes Jahr, sobald Gran Turismo 7 für die neue Playstation 5 zum Download bereitsteht.

Mario Hommen/SP-X