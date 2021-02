Wer naturnahes Camping auch möglichst naturfreundlich betreiben will, sollte vom Diesel-Camper aufs elektrische Wohnmobil umsteigen. Das geht jetzt.

SP-X/Venlo. Noch dieses Jahr werden Wohnmobilbauer Camperfixx und der holländische Busbauer VDL Bus Venlo mit dem e-Fixxter ein elektrisch angetriebenes Wohnmobil auf den Markt bringen. Basis ist die elektrifizierte Version des als Peugeot Expert oder Opel Vivaro bekannten Kleintransporter-Modells des französischen PSA-Konzerns.

Beim Antrieb wird einfach die fertige Systemlösung von PSA mit großer Batterie übernommen. Somit bietet der e-Fixxter einen 100 kW/136 PS starken Motor und bis zu 130 km/h Höchstgeschwindigkeit. In Kombination mit dem großen 75-kWh-Akku dürfte der Aktionsradius bei über 300 Kilometer liegen. Grundsätzlich sind auch längere Reisen denkbar, denn an einem Schnelllader lässt sich die Batterie in 30 Minuten auf 80 Prozent befüllen.

Der Camper-Umbau e-Fixxter soll in zwei Längenversionen als Vier- oder Fünf-Personen-Fahrzeug erhältlich sein. Eine Küche mit Kühlschrank, eine kurzfristig zum Bett umbaubare Rücksitzbank und Schränke gehören zum Ausstattungsumfang. Wird zusätzlich ein Aufstelldach bestellt, befindet sich eine weitere Schlafmöglichkeit im Dach.

Für dieses Jahr ist die Produktion von 30 e-Fixxter zunächst für den holländischen Markt geplant. Später sollen auch Fahrzeuge für Kunden in Deutschland verfügbar sein. Rund 40.000 Euro verlangt Peugeot für den elektrischen Expert mit großem Akku, der Umbau zum e-Fixxter dürfte vermutlich weitere 30.000 Euro verschlingen.

Mario Hommen/SP-X