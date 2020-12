Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 10:07 Uhr

SP-X/Köln. Optisch leicht gestrafft, mit stärker elektrifizierter Motorenpalette und neuen Assistenten geht der BMW 5er nun in seine zweite Lebenshälfte. Limousine und Kombi stehen ab Juli beim Händler, die Preise starten bei 49.100 Euro.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt der Ausbau des Plug-in-Hybrid-Angebots auf nun fünf Varianten. So ist die vom Vorgänger bekannte Variante auf Vierzylinderbasis erstmals auch für den Kombi „Touring“ zu haben. Mit 215 kW/292 PS hat sie leistungsmäßig leicht zugelegt, optional kann sie wie gehabt mit Allradantrieb kombiniert werden. Ganz neu, aber ausschließlich für die Limousine zu haben, ist ein Steckdosen-Hybrid auf Sechszylinderbasis mit 290 kW/394 PS und Allradantrieb. Vorteil der Elektro-Technik: Die Dienstwagen-Besteuerung fällt für den Nutzer günstig aus, gleichzeitig poliert der geringe Normverbrauch die CO2-Bilanz des Herstellers auf.

Der Großteil der übrigen Motorenpalette (ab 135 kW/184 PS) ist künftig ebenfalls elektrifiziert, wenn auch nur in Form von 48-Volt-Mildhybridtechnik. Dort sorgt ein Startergenerator mit 8 kW/11 PS Leistung für Entlastung der Vier- und Sechszylindermotoren, zudem wurde an Einspritzung und Aufladung gefeilt. Weiterhin ohne E-Unterstützung kommt der V8-Benziner im Top-Modell M550i aus. Mit 390 kW/530 PS hält er weiterhin einen Respektabstand zum M5, dem das Lifting noch bevorsteht.

Zu erkennen ist das geliftete Modell vor allem an den neuen Scheinwerfern, die nun auf Wunsch jede Anlehnung an den klassisch-runde „Korona“-Stil aufgeben und die LEDs des Tagfahrlichts in nüchterner L-Form anordnen. Dazu gibt es bei beiden Karosserievarianten ein leicht modifiziertes Heck mit nun standardmäßig trapezförmigen Endrohren. Innen finden sich neue Materialien sowie eine überarbeitete Klimaautomatik und größere Displays. Auf diesen läuft zudem nun die neueste Infotainment-Software der Münchner, die auch einen Butler-Service umfasst.

Abgerundet werden die Neuerung beim Elektronik-Programm durch verbesserte Assistenzsysteme. So wartet der Spurverlassens-Warner nun zusätzlich mit einer Fahrbahnrückführungsfunktion auf, der neue optionale „DrivingAssistant Professional“ bietet unter anderem einen Rettungsgassenassistenten und einen Kreuzungswarner mit Notbremsfunktion. Der Parkpilot kann darüber hinaus Fahrmanöver nun in 40-Sekunden-Schleifen aufzeichnen und speichern.

Mit dem Lifting schließt der BMW 5er gemeinsam mit der ebenfalls frisch überarbeiteten Mercedes E-Klasse wieder zum Audi A6 auf. Der Ingolstädter (ab 51.400 Euro) ist mit knapp zwei Jahren Bauzeit das frischeste Modell in der deutschen Premium-Businessklasse.

Holger Holzer/SP-X