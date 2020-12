Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 15:07 Uhr

SP-X/Offenbach. Das Ausstattungsangebot der frisch erneuerten Kleinwagenbaureihe i20 wird Hyundai ab Frühjahr 2021 um die sportlich akzentuierte Version N Line erweitern. Diese zeichnet sich durch ein aggressiveres Frontstyling, exklusive 17-Zoll-Räder sowie eine untere Heckschürze mit spezieller Diffusor-Optik mit verchromtem Doppelauspuffrohr aus. Von den vier zur Wahl stehenden Farben lässt sich Polarweiß mit schwarzem Dach kombinieren.

Im Innenraum der N-Line-Version sorgen Alupedale, Sportsitze, rote Ziernähte sowie ein spezifisch designtes Lenkrad nebst entsprechendem Schaltknauf für eine sportliche Note.

Bei den Antrieben steht für den i20 N Line der 1.0 T-GDI in den zwei Leistungsstufen 74 kW/100 PS oder 88 kW/120 PS zur Wahl. Die Aggregate zeichnen sich durch ein sportlicheres Ansprechverhalten und markanteren Klang aus. Preise für die N-Line-Ausstattung nennt Hyundai noch nicht. Der offiziell am 10. Oktober in Deutschland startende i20 kostet in der Basis Pure rund 13.600 Euro.

Mario Hommen/SP-X