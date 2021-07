Mit einem Hauch C 111 – Mercedes EQXX – erstes Foto

Mercedes hat endgültig Kurs in Richtung E-Mobilität genommen. Das Leuchtturmprojekt EQXX soll den Weg in diese Zukunft weisen.

SP-X/Stuttgart. Über seine Social-Media-Kanäle hat Mercedes ein erstes Bild seiner elektrischen Experimental- Limousine EQXX veröffentlicht. Erklärtes Ziel des für 2022 angekündigten Leuchtturmprojekts ist eine Reichweite unter realen Bedingungen von mehr als 1.000 Kilometer sowie ein Verbrauch von weniger als 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bei normaler Autobahngeschwindigkeit.

Wie das Bild andeutet, dürfte der Fahrzeugaerodynamik eine entscheidende Rolle beim Erreichen dieser Ziele zukommen. Auf dem Bild finden sich Hinweise auf ein besonders strömungsgünstiges Design, wie etwa der Verzicht auf Rückspiegel andeutet. Der Fokus auf windschlüpfiges Design deutet sich auch in Details in der Front an. Luftöffnungen in der Fronthaube sowie ein flach anliegender Mercedes-Stern sind vermutlich als optische Referenz an die „C 111“-Serie aus den 70er-Jahren gedacht. Mit den damaligen Experimentalfahrzeugen ist es Mercedes mehrfach gelungen, Effizienzrekorde aufzustellen. Diese Rolle soll ab dem kommenden Jahr dem EQXX zugedacht sein, dessen technologische Fortschritte zudem in die Entwicklung neuer Fahrzeugarchitekturen des Konzerns einfließen sollen.

Die werden nach dem kürzlich vorgestellten Programm „Electric only“ bereits ab 2025 ausschließlich elektrisch sein. Bis zu diesem Zeitpunkt wollen der Stuttgarter Autobauer drei neue E-Plattformen einführen. Die Plattform MB.EA soll als skalierbares modulares System die Basis aller mittelgroßen und großen BEV-Pkw sein. Mit AMG.EA ist außerdem eine auf Spitzenleistung ausgelegte Elektro-Plattform vorgesehen. VAN.EA heißt schließlich der künftige Unterbau für elektrische Vans und leichte Nutzfahrzeuge.

