Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 14:07 Uhr

Weltweit wurden 2019 weniger Autos gebaut als im Vorjahr. Vor allem in Asien gab es einen Rückgang.

SP-X/Paris. Die schwache Neuwagennachfrage in China und den USA hat 2019 auch die weltweite Fahrzeugproduktion sinken lassen. 90,8 Millionen Pkw und Lkw entsprechen nach Daten des Beratungsunternehmens Inovev einem Rückgang um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die weltweiten Verkäufe haben im gleichen Zeitraum um 4,2 Prozent nachgelassen.

Den stärksten Produktionseinbruch gab es im vergangenen Jahr in Asien, wo die Zahl der neu gebauten Autos um 5,6 Prozent auf 49,1 Millionen gesunken ist. In Europa (inklusive Türkei, ohne Russland) wurden 18,8 Millionen Fahrzeuge gefertigt, 2 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Lediglich die Produktion in Südamerika konnte um ein Prozent auf 3,3 Millionen Einheiten wachsen.

Holger Holzer/SP-X