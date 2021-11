Mit Airbag als Nackenschutz – Kindersitz Cybex Anoris T I-Size

SP-X/München. Der deutsche Kindersitzhersteller Cybex hat mit dem neuen Anoris T I-Size ein Kindersitz für 15 Monate bis 6 Jahre junge Passagiere entwickelt, der einen Airbag beinhaltet. Der sich im Crashfall aufblähende Luftsack verspricht mehr Schutz für den empfindlichen Nacken und erlaubt außerdem die Ausrichtung des Sitzes in Fahrrichtung.

Vor allem für jüngere Kinder empfehlen Sicherheitsexperten eine Kindersitzmontage entgegen der Fahrtrichtung. Bei einem Frontalaufprall schleudert nämlich der Kopf des Kindes mit großer Wucht nach vorne. Sitzt das Kind jedoch mit Blickrichtung nach hinten, wird der Kopf bei einem Frontalaufprall gegen die Rückenlehne des Sitzes gepresst, was den Nacken entlastet

Trotz einer Ausrichtung in Fahrrichtung bleibt im Fall des Anoris dank Airbagtechnik der Nacken geschützt. Ausgelegt ist der Airbag-Sitz für 76 bis 115 Zentimeter große sowie bis 21 Kilogramm schwere Passagiere. Fest im Fahrzeug verankert wird er per Isofix. Festgeschnallt werden die Kinder in dem Sitz über einen vorgelagerten Fangkörper, der mit einem Gurtsystem an den eigentlichen Sitz geschnallt wird. In den Fangkörper ist das Airbagsystem integriert, das im Fall eines Crashs einen schützenden Luftsack vor dem Kind entfaltet. Damit wird ein unkontrolliertes Schleudern des Kopfes nach vorne und damit eine mögliche Verletzung des Nackens verhindert. Zusätzlich ist im Anoris ein Seitenaufprallschutzsystem integriert.

Die Airbag-Technik des Kindersitzes funktioniert autark. Strom kommt aus einer Batterie, über deren Füllstand LED-Leuchten informieren. Rund 700 Euro ruft Cybex für den Anoris auf.

Mario Hommen/SP-X