SP-X/Köln. Die aktuellen Lockerungen in der Corona-Krise sehen unter anderem auch die Wiederöffnung der Camping- und Reisemobil-Stellplätze vor. Das geschieht bundesweit allerdings mit unterschiedlichen Startterminen, da diese Entscheidungen in der Länderverantwortung liegen. So prescht Niedersachsen mit einem Öffnungstermin am 11. Mai vor. Wenn am 31. Mai Baden-Württemberg – einen Tag nach Bayern – wieder Übernachtungsplätze öffnet, könnte das wohnmobile Reisen in alle 16 Bundesländer wieder möglich sein.

Die Auflagen sehen unter anderem vor, dass die jeweiligen Platzkapazitäten reduziert werden, um mehr Platz zwischen den Campern zu schaffen. Plexiglaswände in den Rezeptionen und besondere Hygiene- und Abstandsmaßnahmen in den Sanitärhäusern gehören ebenfalls zu den Schutzmaßnahmen.

