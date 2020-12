Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 11:07 Uhr

SP-X/Köln. Toyota arbeitet an einem schweren Lkw mit Brennstoffzellenantrieb. Der zunächst für den US-Markt vorgesehene 25-Tonner erhält die aus dem Pkw-Modell Mirai bekannte Technik, dazu kommt ein noch nicht näher bezeichneter Puffer-Akku. Auf die Straße rollen soll der Elektro-Truck unter dem Logo der Nutzfahrzeug-Tochter Hino.

Toyota reagiert mit der Ankündigung auf das weltweit wachsende Interesse an emissionsfreien Lkw. Für Japan entwickelt der Konzern bereits einen spezifischen Brennstoffzellen-Truck. Und auch die Konkurrenz bringt sich in Stellung. Mercedes etwa hat für 2023 einen Wasserstoff-Lkw für den Fernverkehr angekündigt, dazu kommen Start-ups wie Nikola und Hyzon mit eigenen Plänen. E-Auto-Pionier Tesla will einen batterieelektrischen Konkurrenten auf den Markt bringen.

Holger Holzer/SP-X