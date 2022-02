Mieten statt Kaufen – Mercedes EQS

SP-X/Berlin. Mercedes-Benz-Rent bietet ab sofort die elektrische Limousine EQS im Abo-Modell an. Die Rate beträgt für Fahrzeuge mit einem Listenpreis von bis zu 119.000 Euro monatlich 2.699 Euro. 300 Euro mehr werden für Fahrzeuge mit einem Listenpreis bis 138.000 Euro fällig. Dazu kommt eine einmalige Gebühr in Höhe von 400 Euro. In der Rate sind Wartung, Garantie-Reparaturen, jeweils ein Satz Sommer- und Winterreifen, Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 1.500 Euro sowie die gebührenfreie Nutzung der Mercedes-Lade-App inbegriffen. Außerdem ist das kostenlose Laden an Ionity-Schnellladestationen in Europa inkludiert.

Die reguläre Abo-Laufzeit beträgt 24 Monate und beinhaltet eine Laufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr. Das Abo lässt sich nach einer Mindestzeit von 6 Monaten mit einer Kündigungsfrist von einem Monat beenden.

Neben dem EQS lassen sich auch EQA (ab 849 Euro), EQB und EQC (ab jeweils 949 Euro) und EQV (ab 1.049 Euro) abonnieren.

Elfriede Munsch/SP-X