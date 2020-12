Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Berlin. Vom Corona-bedingten Rückgang des Passagierluftverkehrs ist Deutschland besonders stark betroffen. Laut dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) ging der Passagierverkehr aus und nach Deutschland im ersten Halbjahr 2020 um 66 Prozent zurück. Das ist ein stärkerer Rückgang als im europäischen sowie im weltweiten Schnitt. Global liegt das Minus bei 53 Prozent.

Darüber hinaus erholt sich der Passagierflugverkehr in Deutschland langsamer als im Ausland. Auf europäischer Ebene fanden im Juli und August 40 Prozent der Passagierflüge statt, in Deutschland hingegen nur 33 Prozent. Im August war laut BDL die Wiederaufnahmerate in Deutschland sogar erneut rückläufig. Die während der gesamten Krise weiter betriebenen deutschen Flughäfen mussten zudem in der Coronazeit auf bis zu 95 Prozent ihrer sonst üblichen Einnahmen verzichten.

Mario Hommen/SP-X