Mercedes warnt vor Schlaglöchern – Neue Konnektivitäts-Funktion

SP-X/Stuttgart. Mercedes-Pkw warnen sich nun gegenseitig vor schlechten Straßen. Die Fahrwerke der neuen C- und S-Klasse sowie die Elektro-Limousine EQS registrieren anhand der Aus- und Einfeder-Bewegung der Karosserie unter anderem Bodenschwellen und Schlaglöcher und melden sie an die Konnektivitäts-Cloud des Herstellers. Vor dort aus wird die Information an andere Fahrzeuge der Marke weitergegeben; zehn Sekunden bevor sie die betreffende Stelle erreichen, erfolgt dann eine optische und akustische Warnung an den Fahrer.

Während Registrierung und Sendung den neuen Modellen vorbehalten sind, ist der Empfang der Warnungen bis zurück zum Baujahr 2016 möglich. Voraussetzung ist ein „Mercedes me“-Account sowie die Aktivierung und Online-Verfügbarkeit des Dienstes „Car-to-X Kommunikation“. Dafür werden unter Umständen Gebühren fällig.

Holger Holzer/SP-X