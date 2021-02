SP-X/Stuttgart. Mercedes-Neuwagen lassen sich nun komplett online kaufen. Der schwäbische Autobauer bietet ab sofort die Möglichkeit, den Kaufvertrag mittels der „Daimler Signature App“ digital zu unterschreiben. Damit sind nun alle Schritte im Kaufprozess – von der Fahrzeugwahl bis zur Auslieferung – ohne zwischen geschalteten Händler möglich. Mercedes rechnet damit, dass 2025 weltweit jedes vierte Auto der Marke online gekauft wird.

Der Online-Vertrieb gilt vielen Autoherstellern als Zukunftsmodell. Vor allem in China werden bereits viele Neuwagen im Netz verkauft. Auch E-Autobauer wie Tesla oder Polestar setzen stark auf den Vertrieb ohne Händlernetz. Der Charme des Modells liegt aus Sicht der Autohersteller in seiner Effizienz. Wer seine Fahrzeuge direkt an den Endkunden verkauft, muss sich den Gewinn nicht mit dem Händler teilen. Allerdings sind letztere oft auch für den Werkstatt-Service zuständig, zudem kennen sie ihre lokalen Kunden oft besser als der Hersteller.

Holger Holzer/SP-X