Mercedes bringt AMG GT als Black Series

Rennsporterlebnis mit Straßenzulassung soll der Mercedes AMG GT Black Series bieten. Mit vielen Zutaten aus der Sportwelt und 730 PS dürfte er sich auf der Rennstrecke allerdings am wohlsten fühlen.

Affalterbach (dpa/tmn) – Mercedes bietet das Modell AMG GT künftig auch als Black-Series-Variante an. Mit Know-how aus dem Rennsport, mehr Leistung und einem auffälligem Design wird das Coupé so zum sportlichsten Modell in der AMG-Palette, teilt der Hersteller mit.

Preise für das Fahrzeug sollen noch im Sommer bekanntgegeben werden, bei den Händlern stehen soll es noch in diesem Jahr.

Der bislang stärkste Achtzylinder von AMG

Herzstück ist ein überarbeiteter V8-Motor, der aus 4,0 Litern Hubraum nun 537 kW/730 PS schöpft und so zum stärksten Achtzylinder in der AMG-Historie wird. Er entwickelt ein maximales Drehmoment von 800 Nm und ermöglicht bislang ungeahnte Fahrleistungen: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt er binnen 3,2 Sekunden und erreicht maximal 325 km/h. Beim Verbrauch nennt Mercedes im Mittel 12,8 Liter (292 g/km CO2).

Um die Kraft sicher auf die Straße zu bringen, hat Mercedes neben dem Fahrwerk auch die Aerodynamik überarbeitet: Es gibt tiefer gezogene Schweller und Spoiler, einen nahezu komplett verkleideten Unterboden, sogenannte Splitter am Bug sowie einen massiven Diffusor und einen zweigeschossigen Spoiler samt elektrisch kontrollierter Abrisskante.

Dazu bekommt die Black Series zur besseren Kühlung einen größeren Grill und große Lufteinlässe auf der Motorhaube, die wie die verbreiterten Kotflügel, das Dach und die Heckklappe aus Karbon gebacken sind.

Auf Wunsch mit Überrollkäfig

Auch innen regiert der Leichtbau, das Cockpit ist betont puristisch. Die Insassen kauern in Schalensitzen, öffnen die dünner verkleideten Türen mit Schlaufen und schauen auf ein abgespecktes Armaturenbrett. Auf Wunsch gibt es für den Renneinsatz außerdem einen Überrollkäfig, Vierpunkt-Gurte und einen Feuerlöscher an Bord.

