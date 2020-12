Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 17:07 Uhr

SP-X/Berlin. Die Zahl der schweren Verkehrsunfälle mit SUV ist seit 2015 stark gestiegen. Allerdings weniger stark als die Flottengröße in dieser Fahrzeugklasse, wie aus Zahlen der Bundesregierung hervorgeht. Demnach gab es 2015 deutschlandweit 20.885 Unfälle mit Personenschäden unter Beteiligung eines SUVs oder Geländewagens. 2019 waren es 33.463 – was einem Zuwachs von 60 Prozent entspricht. Der Bestand an SUV und Geländewagen ist im gleichen Zeitraum um 73 Prozent auf 6,36 Millionen Fahrzeuge gestiegen.

Holger Holzer/SP-X