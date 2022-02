Mehr Spaß beim Sparen – Fiat 500X und Tipo als Hybrid

SP-X/Rüsselsheim. Nach dem 500 und dem Panda hat Fiat nun auch für die Baureihen Tipo und 500X einen elektrifizierten Benziner ins Programm genommen. Hybrid 1.5 GSE heißt die neue Antriebsvariante, die einen 96 kW/130 PS starken 1,5-Liter-Reihenvierzylinder mit einem 15 kW/20 PS leistenden Riemen-Starter-Generator kombiniert. Die im Antriebssystem integrierte E-Maschine kann rekuperieren und den Benziner beim Beschleunigen unterstützen, was für bessere Fahrleistungen und weniger Verbrauch sorgt.

Im Fall des Kompakt-SUV 500X erlaubt der neue 48-Volt-Mildhybridantrieb in Kombination mit dem siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe DCT einen Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 9,4 Sekunden, maximal sind 194 km/h möglich. Den WLTP-Verbrauch gibt Fiat mit 5,8 Litern auf 100 Kilometer an. Im Fall des fünftürigen Tipo sowie dem Tipo Kombi fällt die 100er-Marke bereits nach 9,3 Sekunden, der WLTP-Verbrauch wird mit 5,1 Litern angegeben.

Kombiniert wird der neue Hybridantrieb mit den gehobenen Ausstattungsniveaus, was zugleich für recht hohe Einstiegspreise sorgt. Im Fall des Tipo Hybrid 1.5 GSE sind es rund 28.500 Euro, beim 500X gut 29.000 Euro. Allerdings gewährt Fiat in Deutschland aktuell mit einem sogenannten Online-Preis fast 5.000 Euro Rabatt.

Mario Hommen/SP-X