Mehr Opfer als vor einem Jahr – Verkehrstote im Januar

Der Jahresbeginn 2021 war stark durch Corona-Maßnahmen geprägt. Dass mittlerweile viele davon aufgehoben sind, zeigt sich auch in der Unfallstatistik.

SP-X/Wiesbaden. Der positive Trend bei den Verkehrstotenzahlen ist gestoppt. Im Januar kamen nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts 149 auf deutschen Straßen um Leben, 12 mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verletzten stieg um 5.600 Personen auf 21.000. Den Statistiker zufolge war das Unfallgeschehen durch die vor einem Jahr geltenden Lockdown-Maßnahmen stärker von der Corona-Pandemie geprägt als in diesem Januar. Auch die Gesamtzahl der von der Polizei registrierten Straßenverkehrsunfälle war in diesem Jahr mit rund 176.000 deutlich höher (plus 26.900) als im Vorjahresmonat.

Holger Holzer/SP-X