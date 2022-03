Mehr Leistung und Reichweite für das Basismodell – Polestar 2

SP-X/Köln. Das Polostar-Basismodell verfügt nun einen 69 kWh-Akku, ein Plus von 5 kWh. Damit steigt die Reichweite der „Standard Range Single Motor“ genannten Version mit Frontantrieb um rund 30 auf bis zu 470 Kilometer. Der E-Motor des Polestar 2 leistet nun 170 kW/231 PS, zuvor waren es 165 kW/224 PS. Die Ladeleistung an einer Schnellladestation wurde von 116 auf bis 130 kW angehoben. Die neue Basisvariante ist ab 45.500 Euro erhältlich. Davon kann noch die Innovationsprämie in Höhe von 9.570 Euro abgezogen werden.

Elfriede Munsch/SP-X