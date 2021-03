SPX/Rüsselsheim. Der überarbeitete Citroen C3 Aircross ist in Verbindung mit dem 81 kW/110 PS starken Dreizylinder-Benziner ab 18.790 Euro zu haben. Damit wird das Mini-SUV in der Basisausstattung „Live“ 500 Euro teurer als zuvor. Zum Serienumfang zählen unter anderem LED-Scheinwerfer, Geschwindigkeitsregler- und begrenzer sowie ein Spurassistent und Verkehrszeichenerkennung. Eine Klimaanlage ist ab der zweiten Version („Feel Pack“, ab 21.640 Euro) erhältlich. Hintere Fensterheber und 16-Zoll Leichtmetallfelgen sind mit dem Komfortniveau „C-Series (ab 22.340 Euro) an Bord.

Außerdem kann der Basisbenziner noch mit den Ausstattungslinien „Shine“ (ab 23.430 Euro) und „Shine Pack“ (ab 25.190 Euro) kombiniert werden. Die beiden Topversionen bieten unter anderem den neuen 9-Zoll-Touchscreen, Klimaautomatik sowie Rückfahrkamera und 17-Zöller („Shine Pack“).

Der Dreizylinder mit 96 kW/130 PS kostet mindestens 23.890 Euro („Feel Pack“). Der 110 PS leistende Diesel steht ab 22.840 Euro, der 88 kW/120 PS starke Selbstzünder ab 25.540 (jeweils als „Feel Pack“) in der Liste. Top-Modell ist der große Diesel in der Variante „Shine Pack“ ab 29.090 Euro.

Elfriede Munsch/SP-X