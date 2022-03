Mehr Alternativen – Nutzfahrzeugmarkt

SP-X/Brüssel. Der Anteil der E-Mobile unter Europas Transportern wächst. Im vergangenen Jahr wurden dem Branchenverband ACEA zufolge in der EU 46.853 Lieferwagen mit reinem Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb neu zugelassen. Gegenüber 2020 entspricht das einem Plus von 63 Prozent. Besonders hohe Zuwachsraten gab es in Italien (plus 238 Prozent), Spanien (plus 56 Prozent) und Deutschland (plus 45 Prozent). Der Marktanteil der E-Transporter in der EU ist von 2 auf 3 Prozent gestiegen.

Dominierender Antriebsart bleibt der Diesel mit knapp 1,41 Millionen Neuzulassungen und einem Plus von 6,2 Prozent. Der Marktanteil des Selbstzünders ist allerdings um 2,2 Punkte auf 90,2 Prozent geschrumpft. Den restlichen Markt teilen sich Benziner (3,8 Prozent), Hybride (1,6 Prozent) und Gasantriebe (1,4 Prozent). Insgesamt wurden 2021 in der EU rund 1,56 Millionen Transporter bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht neu zugelassen, 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Holger Holzer/SP-X