SP-X/Bielefeld. Einer der exklusivsten Mercedes aller Zeiten ist offiziell das beste Modellauto 2020. Die von den Lesern der Zeitschrift „Modell Fahrzeug“ vergebene Auszeichnung „Supermodell des Jahres“ geht an das Mercedes-Benz 600 Landaulet des deutschen Herstellers CMC.

Mit einem Preis von 908 Euro zählt die Nachbildung der repräsentativen Halb-Cabrios auch kostenmäßig zur Luxusklasse. Als Gegenwert gibt es neben sechs beweglichen Türen ein faltbares Verdeck, das sich über den beiden Fond-Sitzreihen öffnen und schließen lässt. Lackiert ist das 1:18-Modell in zeitgenössischem Beige. Das Original aus den 60er-Jahren bildete damals die Spitze des Mercedes-Modellprogramm, zu den Nutzern zählten Regenten aus aller Welt.

Außer an das „Supermodell“ geht der Modellauto-Oscar auch an zahlreiche kleinere und günstigere Exemplare. Insgesamt wurden Fahrzeuge in 28 Kategorien prämiert. Günstiger Preisträger ist der Mercedes-Benz 300 SEL AMG 6.9 von Schuco im Maßstab 1:87 für knapp 10 Euro. Bei den Zweirädern siegte die Honda CB 750 von Minichamps im Maßstab 1:6 für 475 Euro. Und wer selbst basteln will, findet beispielsweise im MTM-Bausatz des AC Cobra Daytona Coupé mit Holzbock Beschäftigung. 39 Euro kostet das 1:87-Modell. Außerdem gab es diverse Preisträger bei ferngesteuerten Modellen verschiedener Größen und bei den Slot-Cars.

Holger Holzer/SP-X