In Deutschland dominiert seit Jahren Silbergrau, weltweit gesehen ist eine andere Autofarbe deutlich beliebter.

SP-X/Philadelphia. Weiß war in diesem Jahr zum zehnten Mal in Folge die weltweit beliebteste Autofarbe. Rund 38 Prozent aller Neuwagen wurden in dem Ton gekauft, wie aus einer Erhebung des US-Lackherstellers Axalta hervorgeht. 27 Prozent entfallen auf normales Weiß, 11 Prozent auf Perleffekt-Töne.

Auf Rang zwei landet mit 19 Prozent Marktanteil Schwarz, gefolgt von Grau (15 Prozent) und Silber (9 Prozent), das weltweit an Bedeutung verliert. Die beliebtesten bunten Farben waren Blau (7 Prozent), Rot (5 Prozent) und Braun/Beige (3 Prozent).

In Deutschland wird in diesem Jahr voraussichtlich erneut Grau/Silber mit einem Marktanteil von 31 Prozent nach elf Monaten die beliebteste Farbe. Weiß landet laut Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) mit 21 Prozent hinter Schwarz (24 Prozent) auf Rang drei. Danach folgen Blau, Rot, Braun und Gelb.

Holger Holzer/SP-X