SP-X/Köln. Immer mehr Deutsche verzichten Freiwillig auf ihren Führerschein. Waren es im Jahr 2005 noch 21.200 Personen, lag die Zahl 2018 bei rund 35.000. Auch in den beiden Vorjahren lag sie bereits über 30.000. Zum Vergleich: Die Zahl an Pkw-Fahrerlaubnissen in Deutschland liegt bei rund 18 Millionen.

Die Gründe für einen Führerscheinverzicht sind vielfältig. So können etwa Senioren die Fahrerlaubnis abgeben, wenn sie sich nicht mehr fahrfähig fühlen. Aber auch für Verkehrssünder, die dem Entzug der Fahrerlaubnis zuvorkommen wollen, kann sich der freiwillige Verzicht lohnen, weil er Verfahrenskosten spart.

Wer den Führerschein zurückhaben möchte, muss ihn übrigens nicht neu machen, sondern nur eine Wiedererteilung beantragen. Eventuelle Punkte oder Fahrverbote werden dann allerdings erneut aktiv.

Holger Holzer/SP-X