Matt und edel – Porsche Panamera Platinum Edition

SP-X/Stuttgart. Porsche legt den Panamera in einer „Platinum Edition“ auf. Zu erkennen ist das Sondermodell an der matt-platinfarbenen Lackierung, 21-Zoll-Rädern und schwarzen Endrohren sowie Seitenscheibenleisten. Zur Ausstattung der Oberklasselimousine zählen LED-Matrixlicht, Panoramadach und eine adaptive Luftfederung, die Plug-in-Hybridmodelle verfügen zudem über einen auf 7,2 kW aufgerüstete Bordlader. Als Motorisierungen stehen ein 3,0-Liter-V6 mit 243 kW/330 PS und Allradantrieb (Panamera 4) sowie der 340 kW/462 PS starke Panamera 4 E-Hybrid zur Wahl. Die Preise starten bei 111.945 Euro, was einem Aufpreis gegenüber dem Grundmodell in Höhe von knapp 13.000 Euro entspricht.

Holger Holzer/SP-X