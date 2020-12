Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 15:45 Uhr

Werkstatt oder nicht?

Manche Autoreparaturen haben Zeit

Die HU steht an. und die Werkstatt sagt den Termin ab. So erging es manchen A.T.U-Kunden. Doch in der Coronakrise stellt sich Autofahrern ohnehin die Frage: Was muss sein – und was kann warten?