SP-X/Heidelberg. Der durchschnittliche E-Auto-Fahrer ist männlich, Anfang 50 und fährt bei normaler Fahrleistung eher vorsichtig. Das zumindest legt eine Nutzerdaten-Auswertung der Vergleichsplattform „Verivox“ nahe. Die deutlichsten Unterschiede zu den Haltern konventioneller Autos besteht im geringeren Frauenanteil – er liegt mit 22 Prozent elf Punkte niedriger. Und auch das Punktekonto in Flensburg ist bei E-Mobilisten nur halb so voll wie bei Fahrern von Benzinern und Dieseln. Die durchschnittliche Fahrleistung unterscheidet sich dabei nur geringfügig, liegt in beiden Fällen zwischen 13.000 und 14.000 Kilometern.

Holger Holzer/SP-X