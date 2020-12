Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 11:07 Uhr

Die Neuwagen der Deutschen werden immer stärker. Vor allem in einem Segment legten die PS-Werte extrem zu.

SP-X/Schwalbach. Die Motorleistung der Neuwagen in Deutschland wächst seit Jahrzehnten. Besonders stark zugelegt hat sie bei dem großen SUV, wie aus Berechnungen des Beratungsunternehmens Jato Dynamics hervorgeht. Bei den Kleinstwagen fiel das Plus am geringsten aus.

Vor 20 Jahren kam der Motor des Durchschnitts-Kleinwagens auf 41 kW/56 PS. In den folgenden zehn Jahren wuchs der Wert auf 49 kW/66 PS, mittlerweile liegt er bei 56 kW/76 PS. In 20 Jahren hat die Motorleistung demnach um gut 36 Prozent zugelegt.

Im Klassenvergleich ist das wenig. Im Kompaktsegment etwa legte die Durchschnittleistung im gleichen Zeitraum um 60 Prozent auf 112 kW/152 PS zu. Die stärksten Steigerungen gab es jedoch bei den Luxus-SUV, wo die PS-Zahl um 83 Prozent auf 249 kW/339 PS gewachsen ist.

Holger Holzer/SP-X