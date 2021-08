Luxuriöser Start des Multivan-Konkurrenten – Hyundai Staria

Mit dem futuristisch gestylten Staria tritt Hyundai wieder im Multivan-Revier an. Zum Start gibt es ein üppig ausgestattetes Top-Modell.

SP-X/Offenbach. Zu Preisen ab 56.150 Euro ist ab sofort der Hyundai Staria bestellbar. Zunächst ist der Kleinbus nur in der Top-Variante „Signature“ zu haben, die unter anderem Nappaledersitze, zwei elektrische Schiebetüren und Einzelsitze in der zweiten Reihe bietet. Den Antrieb übernimmt ein 130 kW/177 PS starker 2,2-Liter-Dieselmotor, der mit Front- oder Allradantrieb (plus 2.000 Euro) kombinierbar ist. Eine Achtgangautomatik ist Serie.

Im kommenden Jahr soll das Angebot erweitert werden. Neben günstigeren Ausstattungsvarianten sind auch weitere Antriebe angekündigt, darunter auch ein E-Modell mit Brennstoffzelle. Außerdem werden die Nutzfahrzeug-Ausführungen nachgereicht.

Holger Holzer/SP-X