Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Berlin. Das Zufußgehen hat das Verkehrsgeschehen im Corona-Lockdown in einem historischen Ausmaß bestimmt. In Deutschland legten Erwachsene im Mai durchschnittlich 30 Prozent aller Wege ohne die Nutzung eines Fahrzeugs zurück, wie eine Studie des Bundesforschungsministeriums ergeben hat. In normalen Zeiten liegt der Anteil des Zufußgehens an allen absolvierten Strecken bei 19 Prozent.

Andere Fortbewegungsarten wurden durch den Lockdown deutlich weniger beeinflusst. Der Anteil des Autos ging anteilig von 59 Prozent aller Wege auf etwa 55 Prozent zurück, blieb aber dennoch das beliebteste Verkehrsmittel. Der öffentliche Verkehr fiel deutlich von 10 Prozent auf 6 Prozent. Einer der Gründe war die Angst, sich mit dem Corona-Virus anzustecken. Der deutschlandweite Anteil des Fahrrades blieb mit 10 Prozent in etwa stabil. Allerdings sind trotz des generellen Verkehrsrückgangs die absoluten Fahrradstunden in den Nachmittagsstunden angestiegen.

Die auf drei Jahre angelegte Mobilitätsstudie „MOBICOR“ untersucht, inwiefern die Corona-Pandemie die Mobilität in Deutschland langfristig beeinflusst. Die nun vorgestellten ersten Ergebnisse basieren auf Interviews mit rund 1.000 Befragten sowie per App aufgezeichneten Bewegungsmustern von ausgewählten Freiwilligen. Weitere Ergebnisse sollen regelmäßig veröffentlicht werden.

Holger Holzer/SP-X